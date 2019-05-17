Обвиняемый в перечислении ИГ 50 млн рублей россиянин считал, что помогает детям в Африке

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в финансировании деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" уроженец Северной Осетии Георгий Гуев в пятницу на заседании суда заявил, что перечислял деньги благотворительному фонду, занимающемуся рытьем колодцев в африканских деревнях для помощи детям, передает корреспондент ТАСС.

"Как мусульманин я помогал нуждающимся людям. Так, несколько лет назад я наткнулся в интернете на публикацию фонда с названием "Живое сердце", который занимался рытьем колодцев в африканских деревнях, чтобы помочь детям, и я совершал переводы на банковские карты указанного фонда, но их владельцев я лично не знал", - пояснил Гуев.

В свою очередь адвокат Гуева обратил внимание суда, что с 2015 по 2019 годы с банковской карты Гуева было перечислено 150 тыс. рублей, и эта сумма не соотносится с заявлениями следствия о 50 млн рублей, перечисленных обвиняемым за рубеж.

Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заключить Гуева под стражу на два месяца. В свою очередь он просил суд об освобождении под домашний арест. "Я не представляю угрозы обществу и не собираюсь скрываться. С обвинениями не согласен, противоправной деятельностью никогда не занимался, отношусь ко всем террористическим организациям крайне негативно и не имел с ними никаких контактов", - отметил он.

Гуев до задержания работал экспертом в строительной компании, он женат, у него двое несовершеннолетних детей.

Версия следствия

По данным следствия, в период с января 2015 года по май 2019 года Гуев, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", и основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский, объявлен в розыск за терроризм).

Следствие установило, что Гуев осуществил перевод в общей сложности не менее 50 млн рублей. Собранные средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

При обыске в квартире задержанного обнаружены значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ, экстремистская литература и атрибутика. Главным следственным управлением СК РФ по Москве в отношении Гуева возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").