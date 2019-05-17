На Ставрополье следователи проверят качество оказания медпомощи выпавшему из окна ребенку

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Следователи проверят сведения о некачественном оказании медицинской помощи восьмилетнему мальчику, погибшему после падения из окна третьего этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

Ранее в социальных сетях очевидцы происшествия сообщили о долгом ожидании бригады скорой помощи и некомпетентности приехавших медиков.

"Очевидцы происшествия стали писать в социальных сетях о ненадлежащем оказании пострадавшему ребенку экстренной медицинской помощи. Эти доводы граждан сейчас проверяют в Ставропольском межрайонном следственном отделе", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

По данным следствия, происшествие случилось в Ставрополе 15 мая 2019 года. Восьмилетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.