Генконсульство РФ в Стамбуле продолжает оказывать поддержку морякам судна Streamline

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле продолжает оказывать всю необходимую поддержку российскому экипажу арестованного в Турции судна Streamline. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-атташе консульства Людмила Садыкова.

"В связи с уклонением турецкой компании "Акча шиппинг корпорейшн" от выполнения условий трудового договора, заключенного с российским экипажем сухогруза Streamline, Генконсульство России, находящееся в тесном контакте с и.о. капитана судна, обратилось к губернаторству Стамбула с просьбой принять необходимые меры для защиты прав и интересов моряков. Губернаторство оперативно откликнулось на обращение консульства, направив 17 мая представителей портовых служб для осуществления анализа ситуации на месте, включая состояние здоровья российских граждан и функционирование систем жизнеобеспечения судна, и определения дальнейших шагов по оказанию им необходимой помощи, - сказала Садыкова. - Генконсульство совместно с местными властями продолжит активные усилия с целью дальнейшего разрешения сложной для российских моряков ситуации".

Сухогруз, пришедший из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, был арестован в июне 2018 года. По словам капитана, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает $140 тыс. Моряки наняли адвоката и подали в суд документы. Предполагалось, что еще в апреле капитан порта примет решение о продаже судна, а деньги пойдут на выплаты морякам. Однако этого не произошло. Сейчас на борту шесть человек, двое из них нуждаются в медицинской помощи.

Судебное заседание по вопросу снятии ареста с судна ожидается 11 июня.