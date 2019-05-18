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Ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м сгорел в Волгограде

Пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС минувшей ночью в Волгограде, пострадавших нет, на юге города горел ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 04:30 (03:30 мск) поступил сигнал о пожаре на улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда. Горел ангар 50 на 20 м по всей площади. В 06:30 (05:30 мск) пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказал представитель областного управления МЧС.

Причина пожара устанавливается.

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