Одна из двух линий остановлена на комплексе СПГ на Сахалине из-за сбоя

ТАСС, 18 мая. Одна из двух технологических линий на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Пригородное" на Сахалине была остановлена в связи со сбоем. В результате ЧП пострадавших нет, угроза для людей и окружающей среды отсутствует, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании Sakhalin Energy.

"На заводе по производству СПГ "Пригородное" произошел сбой на одной из двух производственных линий, сейчас она остановлена. В связи с этим может наблюдаться кратковременное увеличение факела и дымообразования. Никто не пострадал, угрозы для людей и окружающей среды нет", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что причины произошедшего пока не установлены, специалисты анализируют ситуацию. Предпринимаются все меры для возобновления технологического процесса. Вторая линия работает в штатном режиме.

Производственный комплекс "Пригородное" расположен в Корсаковском городском округе Сахалинской области. Он включает в себя завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт "Пригородное".

В настоящее время в России работают три завода по производству СПГ - первый в России проект "Сахалин - 2", оператором которого является Sakhalin Energy, а также запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" и начавший работу в апреле 2019 года завод "Криогаз - Высоцк", принадлежащие компании "Новатэк".