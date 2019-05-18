В Петербурге рядом с аэропортом Пулково на свалке произошел пожар на площади 500 кв. м

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свалка загорелась рядом с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На улице Пилотов на расстоянии одного километра от аэропорта Пулково на территории несанкционированной свалки произошел пожар", - сказал собеседник агентства. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение мусора очагами, существовала угроза распространения огня.

"В 18:20 мск объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м, угроза распространения огня снята", - уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.