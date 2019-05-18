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В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Два человека погибли. Ведутся поиски третьего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Тела двоих уже найдены, поиски третьего продолжаются, сообщили вечером в субботу в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

"Инцидент произошел в протоке недалеко от деревни Сайгатина в Сургутском районе. В лодке находились трое мужчин. По предварительной информации, лодка перевернулась, все трое утонули. Тела двоих обнаружены, третьего пока не нашли", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работают 10 спасателей на пяти лодках, а также следователи. "По словам очевидцев, в лодке были рыбаки", - добавили в пресс-службе.

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