Пять лошадей погибли при пожаре в конном клубе "Кавалерия" в Перми

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Пять лошадей погибли в ночь на 19 мая в результате пожара в конном клубе в Перми. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным главка, сообщение о пожаре по адресу: 2-й Гравийный переулок, поступило в 21:12 мск 18 мая. Горел жилой дом с надворными постройками на площади 165 кв. метров. Ликвидировать возгорание удалось в 03:20 мск 19 мая.

"В ходе тушения внутри сгоревших надворных построек были обнаружены пять лошадей. 8 лошадей были эвакуированы в безопасную зону. Среди людей травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается в официальной группе конного клуба "Кавалерия" в "ВКонтакте", спасенные лошади сейчас находятся на конном дворе "Белый Берег". "Они в достаточно тяжелом состоянии. Предположительно, также погибли три собаки, кошки, возможно, живы, но не найдены", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.