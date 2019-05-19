В Анапе горит кафе

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Кафе горит в Анапе на площади в 200 кв. м, из горящего здания эвакуированы 15 человек.

Как сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 14:55 мск поступило сообщение о пожаре по улице Калинина в Анапе. "По прибытию пожарных установлено, что огонь охватил одноэтажное деревянное здание, пристроенное к пятиэтажному строению, существовала угроза распространения пожара. Были эвакуированы 15 человек. В 15:37 мск удалось локализовать пожар на площади около 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Угрозы распространения огня нет. Всего к ликвидации пожара привлечены 64 человек и 18 единиц техники.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, пожар возник в кафе, оно практически полностью выгорело. По предварительным данным, пострадавших нет.