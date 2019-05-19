Пожарные смогли потушить подземную парковку в Бордо спустя 18 часов

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Пожар на подземной парковке в Бордо удалось потушить спустя 18 часов непрерывной работы пожарных бригад. Об этом сообщает в воскресенье региональное издание Sud-Oest.

По его данным, официально о прекращении пожара было объявлено в 14:45 (15:45 мск), хотя до сих пор сотрудники спасательных служб не могут проникнуть к месту возгорания из-за угрозы обрушения конструкций: за несколько часов до этого сообщалось о частичном обрушении перекрытия между минус 2-м и минус 3-м уровнями парковки.

"Больше всего мы переживаем сейчас за то, чтобы внутри не было погибших", - заявил заместитель мэра города по вопросам безопасности Жан-Луи Давид. По его словам, некоторые автомобилисты жаловались, что на этой пятиярусной парковке бывали случаи, когда бездомные забирались в автомобили, чтобы провести в них ночь.

"Точный ущерб да сих пор неизвестен", - сказал Давид. По его словам, между минус 2-м и минус 3-м этажами было примерно 350 машин. Он отметил, что на данный момент существует угроза обрушения трамвайных путей и автодороги, проходящей над паркингом. "Пока сомнения не будут развеяны, движение трамваев не будет возобновлено, по крайней мере не раньше, чем через неделю", - уточнил заместитель мэра. Также, по его словам, пока не сможет возобновить работу местный рынок из-за близости к месту происшествия.

Возгорание на подземной парковке было зафиксировано в 20:30 по местному времени (21:30 мск) в субботу. На место немедленно были направлены значительные силы спасателей: 32 автомобиля и 100 человек. Из-за плотного дыма и высокой температуры внутри подземного строения к очагу возгорания на минус 3-м этаже удалось пробиться лишь спустя пару часов. Трое пожарных, проверявших минус 4-й и минус 5-й уровни, получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу. Из-за угрозы обрушения в качестве меры предосторожности из расположенных поблизости домов спасатели эвакуировали 45 человек.