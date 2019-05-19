В Красноярском крае ликвидировали открытое горение в поселке Лесосибирск

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в поселке Лесосибирск Красноярского края, где из-за пала сухой травы загорелись дачные постройки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя уничтожило 19 заброшенных дачных строений.

"Ликвидация открытого горения на площади 10 га [объявлена] в 18:09 (14:09 мск), огнем уничтожено 19 заброшенных дачных строений", - сказали в пресс-службе главка.

В МЧС отметили, что к тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, он совершил 15 сливов воды. Также в ликвидации пожара участвуют 118 человек, 19 единиц техники, включая 52 человека и девять единиц техники от МЧС.

Особый противопожарный режим объявлен в Красноярском крае с 19 апреля. На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

19 мая в Красноярском крае объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях из-за порывов ветра в центральных районах региона до 18 м/с.