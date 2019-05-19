Суд арестовал полицейского, сбившего насмерть подростка в Саратове

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Суд в Саратове в воскресенье заключил под стражу сотрудника полиции, который на машине насмерть сбил 14-летнего подростка. Об этом в воскресенье сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Суд согласился с мнением представителя прокуратуры, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении жителя областного центра меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 17 мая. По версии следствия, водитель - сотрудник УМВД России по Саратову, управляя автомобилем Kia Ceed, наехал на подростка 2004 года рождения, который шел по обочине дороги. Мальчик погиб, водителя задержали. В момент ДТП он был пьян. Следственные органы возбудили уголовное дело.

В прокуратуре также уточнили, что после наезда на мальчика, водитель задел еще одного подростка, он госпитализирован. Ранее в пресс-службе ГУ МВД региона пояснили, что по данному факту также проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены строгой дисциплинарной ответственности.