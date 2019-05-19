Снаряды времен войны обнаружили в ходе земляных работ в Белгородской области

ТАСС, 19 мая. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в городе Строитель Белгородской области в ходе земляных работ. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в городе Строитель на улице Победы во время земляных работ были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны - один снаряд 76 мм и одна граната Ф1", - сказали в МЧС.

По данным пресс-службы главка, боеприпасы были вывезены взрывотехниками на специальный полигон и утилизированы.