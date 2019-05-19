У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТАСС, 19 мая. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в воскресенье недалеко от побережья Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр толчков находился в 164 км к востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.