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СМИ: семь человек пострадали в результате взрыва гранаты во время концерта в Колумбии

Пострадавших госпитализировали

БОГОТА, 19 мая. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел на рассвете в воскресенье в городе Теорама (департамент Норте-де-Сантандер). Неизвестные кинули гранату в толпу во время концерта в честь 207-летия муниципалитета. В результате взрыва двое военнослужащих и пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие госпитали.

Местные власти начали расследование инцидента. Отмечается, что в регионе активно действуют повстанческие группировки.

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