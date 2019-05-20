Директор Сахалинской базы охраны лесов отправится в колонию на четыре года за взятку

ТАСС, 20 мая. Южно-Сахалинский городской суд приговорил директора Сахалинской базы авиационной и наземной охраны лесов к трем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте прокуратуры Сахалинской области.

"Суд установил, что в 2016 году осужденный получил от директора коммерческой организации взятку в сумме 300 тыс. рублей за продление сроков выполнения работ по ранее заключенным контрактам. При этом подписал заведомо подложные акты о выполнении работ, в то время как в действительности работы в полном объеме не выполнены", - говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, ранее суд назначил директору областного автономного учреждения "Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов" наказание в виде лишения свободы условно. Государственный обвинитель посчитал приговор мягким и обжаловал его. "Суд апелляционной инстанции приговор изменил, назначив осужденному наказание в виде реального лишения свободы на срок три года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении прокуратуры.