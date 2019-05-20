Региональный аэропорт в Якутии временно закрыли из-за размокания ВПП

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Региональный аэропорт Олекминск в Якутии временно закрыт из-за размокания грунтовой взлетной полосы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в справочной службе авиаузла.

"Мы закрыты до 15:00 (09:00 мск) по непригодности полосы. В субботу был сильный дождь, что привело к размоканию взлетной полосы", - рассказали в справочной службе.

Там добавили, что до открытия аэропорта задерживается прибытие рейса из Якутска и обратный вылет в столицу региона.

Олекминск - региональный аэропорт в 5 км к северо-востоку от города Олекминска. Открыт в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны через аэродром было доставлено более 8 тыс. боевых самолетов, следующих из США на фронт. Аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском и Иркутском.