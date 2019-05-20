Горняков шахты "Воргашорской" в Воркуте эвакуировали из-за ЧП с вентиляцией

СЫКТЫВКАР, 20 мая. /ТАСС/. Вся смена шахты "Воргашорской" АО "Воркутауголь", работавшая под землей, была выведена на поверхность из-за инцидента с энергоснабжением и вентиляцией. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"В 5:23 мск в сетях воркутинского энергоузла из-за порывистого ветра произошло замыкание на одной из линий, питающих шахту "Воргашорская". В результате произошла остановка вентилятора главного проветривания шахты. В соответствии с требованиями безопасности все сотрудники подземной группы были выведены на поверхность. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В настоящее время энергоснабжение восстановлено, вентиляторы исправны, шахта продолжила работу в штатном режиме, добавили на предприятии.

Это также подтвердили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, уточнив, что были эвакуированы 86 горняков. Никто не пострадал.

Шахта "Воргашорская" является крупнейшим угледобывающим предприятием в европейской части России, отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Считается одной из самых модернизированных в Воркуте.