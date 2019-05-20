СМИ: не менее четырех человек погибли в результате сильных порывов ветра в Пекине

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами сильных порывов ветра в столице Китая. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в воскресенье около 16:40 по местному времени (11:40 мск) шквалистый ветер повалил ограду возле моста Дунчжимэнь на востоке Пекина, что привело к гибели двух мужчин и одной женщины. Еще один человек - курьер службы доставки - был убит упавшим деревом в западной части города.

В воскресенье утром Главное метеорологическое управление КНР объявило синий уровень тревоги в Пекине, а также в пяти пригородных районах - Тунчжоу, Яньцине, Чанпине, Хуайжоу и Шуньи. Скорость ветра силой 9 баллов достигала 24,4 м/с.

Как передает "Синьхуа", поваленные деревья вызвали пробки в различных районах мегаполиса. Более 100 рейсов в аэропорту Пекина были отменены, некоторые поезда прибыли в столицу с опозданием из-за повреждения железнодорожных путей.

Согласно прогнозу, порывы ветра утихнут к вечеру понедельника.