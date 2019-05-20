Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оперативные службы получили сообщение о минировании школы, расположенной на улице Санникова в Отрадном", - сказал собеседник агентства. По его словам, соответствующую информацию сейчас проверяют сотрудники МЧС и полиции.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде обнаружено не было.