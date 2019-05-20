Суд оставил в СИЗО экс-главу Дербентского района Дагестана Джелилова по делу о растрате

В ходе заседания защита обвиняемого просила суд отпустить Джелилова под домашний арест или избрать для него залог в размере 3 млн рублей в качестве альтернативной меры пресечения. Кроме того, на заседании в Мосгорсуде стало известно, что 19 апреля Басманный суд временно отстранил Джелилова от должности главы района на время следствия.

Обвиняемый заявил, что вину не признает, является полковником полиции в отставке с 25-летним стажем безупречной службы и участником боевых действий при контртеррористических операциях. "Скрываться не собираюсь и буду содействовать и помогать следствию, чтобы правильные выводы все сделали. По данным следствия, я превысил решение депутата, однако оно не вступило в законную силу, так как нигде не было опубликовано. Категорию земель я не изменял", - заявил Джелилов на рассмотрении жалобы на арест.

Прокурор выступил против смягчения меры пресечения обвиняемому и просил Мосгорсуд признать законным избрание ареста в отношении экс-чиновника. Как следует из материалов дела, Джелилов, узнав, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело, предпринял попытку покинуть пределы РФ.

Джелилов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). До избрания ареста обвиняемый находился в Дагестане под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде, однако в рамках нового возбужденного в отношении него дела был арестован в Москве до 9 июня. Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, при этом, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей. Первое дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено 1 марта 2018 года, ему ранее было предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").