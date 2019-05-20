Мужчина разбил окна и повредил дверь церкви в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего окна церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кириши Ленинградской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленинградской области.

"Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Киришскому району Ленинградской области задержал 45-летнего мужчину, который палкой разбил стекла и повредил дверь церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кириши", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, инцидент произошел накануне вечером. Мужчину передали сотрудникам полиции.

В правоохранительные органы обратился находившийся в здании священник. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

Каменную однопрестольную церковь Рождества Пресвятой Богородицы заложили в октябре 1996 года. Она рассчитана на посещение около 500 человек.