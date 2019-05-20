Школа и жилой дом "заминированы" на западе Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" еще одной школы и жилого дома на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи выехали в школу на улице Академика Анохина для проверки сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в оперативные службы поступило анонимное сообщение о "минировании" жилого дома на Мичуринском проспекте. Сейчас здание осматривают кинологи.

В понедельник около 9 тыс. человек были эвакуированы из 10 столичных учебных заведений, среди которых школы, два колледжа полиции, после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Во всех случаях угрозы взрывов не подтвердились. СК начал проверку после сообщений о "минировании" столичных школ.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о "минировании" ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.