Информация о минировании муфтията Дагестана не подтвердилась

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Угроза минирования муфтията Дагестана, здание которого находится на территории центральной Джума-мечети в Махачкале, не подтвердилась, сообщило республиканское МВД на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня в 17:10 мск в дежурную часть МВД по Республике Дагестан поступил телефонный звонок, в котором сообщалось о заминировании муфтията Республики Дагестан. В результате обследования территории сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены. Телефонное сообщение не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передавший ложные сведения устанавливается.

Ранее 20 мая ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полицейские в Махачкале обследуют центральную мечеть и прилегающую к ней территорию после анонимного звонка об угрозе взрыва, была проведена эвакуация.