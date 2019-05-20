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Полиция начала проверку по факту нападения в Казани на члена Либертарианской партии России

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция в Казани проводит проверку по факту нападения на члена Либертарианской партии России Михаила Светова, сообщили ТАСС в УМВД России по республике Татарстан.

"Заявление о совершении нападения поступило, по данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

19 мая Светов сообщил в Twitter, что на него напали и облили фекалиями в Казани, куда он приехал с лекцией. По данным местных СМИ, инцидент произошел у входа в "Амакс Сафар Отель".

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