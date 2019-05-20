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Сообщения о минировании аэропорта и нескольких ТЦ в Тамбове оказались ложными

Ранее эвакуировали автовокзал, аэропорт и шесть крупных торговых центров города

ТАМБОВ, 20 мая. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили опасных предметов в торговых центрах Тамбова и нескольких объектах транспортной инфраструктуры города после сообщений о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах.

Автовокзал, аэропорт и шесть крупнейших торговых центров города были эвакуированы в Тамбове в понедельник вечером из-за сообщений о минировании.

"Проверка завершена, ничего не обнаружено, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства, уточнив, что все учреждения работают в обычном режиме.

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