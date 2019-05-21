Режим ЧС введен в Партизанском районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного масштаба введен в Партизанском районе Приморского края после прошедших в понедельник сильных дождей и ветра. Как сообщили ТАСС в департаменте ГО и ЧС администрации региона, в результате непогоды отрезанными от дороги оказались три населенных пункта.

"Комиссия при администрации Партизанского района ввела с 18:00 (11:00 мск) 20 мая режим ЧС местного уровня реагирования. В результате прохождения через Приморский край атмосферных фронтов с дождями и сильным ветром, на дорогах оказалось повалено множество деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества. Из-за перемытого низководного автомобильного моста от дорог оказались отрезаны населенные пункты Слинкино, Романовский Ключ и поселок Партизан", - сообщили в департаменте.

Всего без дороги осталось 235 жителей района. Сейчас последствия прохождения циклона ликвидируются.