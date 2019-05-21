В пробах воды в Новоульяновске обнаружен ротавирус

УЛЬЯНОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Ротавирус выявлен в пробах воды, отобранных в городе Новоульяновске Ульяновской области, где произошла вспышка инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

По последним данным прокуратуры, признаки инфекции выявлены у 42 человек, в том числе 30 детей. Состояние пациентов разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся употребляли сырую воду.

"В пробах, отобранных в насосной II-го подъема ООО "Источник" города Новоульяновска, обнаружена РНК ротавируса, являющегося причиной гастроэнтерита", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, признаки острой кишечной инфекции начали проявляться у жителей после завершения ремонтных работ инфраструктуры водоснабжения компанией в сфере ЖКХ.

Следственные органы возбудили уголовное дело после массового заболевания жителей Новоульяновска, добавили в прокуратуре. "Ход проверки, а также расследования возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) уголовного дела находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске Ульяновской области - ремонтные работы на водопроводе. Ведомство направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе.