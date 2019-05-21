В Оренбургской области мошенники похитили более 48 млн рублей у вкладчиков кооператива

ТАСС, 21 мая. Жертвами мошенников из потребительского кооператива в Оренбургской области стали более 110 человек, сумма ущерба составляет около 48 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном управлении МВД РФ.

"В полицию поступило 118 заявлений от оренбуржцев, ставших жертвами мошеннических действий. Сумма предварительного ущерба составляет более 48 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2014 по 2019 год руководители кооператива предлагали вкладчикам инвестировать различные суммы, обещая доходность до 15-22% годовых, в начале апреля этого года выплаты по процентам прекратились, вложенные деньги людям не вернулись, учредители скрылись. В ходе обысков изъята компьютерная техника, документы, деньги и различные носители информации, устанавливаются причастные к преступлению лица.