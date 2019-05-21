Сотрудники службы строительного надзора Астраханской области задержаны по делу о взятках

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух специалистов службы строительного надзора Астраханской области, которых подозревают в вымогательстве крупных взяток у застройщиков. Об этом во вторник журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"По версии следствия, специалист службы строительного надзора Астраханской области потребовала у заместителя генерального директора строительной фирмы 300 тыс. рублей за выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Позже этой же схемой воспользовалась еще одна сотрудница службы, она потребовала от заместителя директора этой же фирмы уже 400 тыс. рублей за тот же документ для другого объекта", - сказал Хегай.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении двух сотрудников службы строительного надзора Астраханской области возбуждено по статье "Получение взятки в крупном размере". Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры им пресечения.