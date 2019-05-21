Застрявший под Саратовом сухогруз удалось снять с мели

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Специалистам удалось снять с мели сухогруз спустя почти неделю после его остановки на Волге под Саратовом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона во вторник.

Утром 15 мая около острова Казачий сел на мель сухогруз "Омский-143" с почти 3 т кукурузы на борту. Судно следовало из Саратова в Астрахань и село на мель из-за ошибки судоводителя. Пробоин в судне нет, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что сухогруз должен был отправиться по своему маршруту еще 16 мая. Однако буксиру не удалось снять груженое судно сразу, и было принято решение о разгрузке.

"На данный момент завершена разгрузка судна, оно снято с мели, находится на плаву и может отправляться по маршруту, выбранному владельцем," - сказала собеседница агентства.