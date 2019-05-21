Московский омбудсмен рассказала о самочувствии Шестуна

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, содержащийся в СИЗО "Матросская тишина", чувствует себя нормально. Об этом сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения его в СИЗО.

"Должна сказать, что выглядит он хорошо, чувствует себя нормально, сообщил мне, что процесс его голодания полностью сопровождается медиками здесь", - сказала Потяева, отметив, что у Шестуна "жалоб на здоровье нет".

По ее словам, экс-глава Серпуховского района находится в двухместной камере, жалоб на условия содержания у него нет, он с удовольствием регулярно выходит на прогулки. С сокамерником находится в нормальных отношениях. "Читает Шопенгауэра, изучает Библию. Собирается венчаться со своей женой, пригласил меня, когда будет разрешение ФСИН", - добавила Потяева.