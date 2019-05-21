В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали безработного москвича по подозрению в ограблении банка на 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.

По ее словам, кассир отделения банка на Азовской улице сообщила в полицию, что мужчина с предметами, похожими на гранату и пистолет, ворвался в помещение, связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более 8 млн рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При обыске у подозреваемого изъято более 5 млн рублей, похищенных из банка. "В тайнике, оборудованном в лесополосе, сотрудниками полиции найдены муляж гранаты и предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом", - сообщила представитель МВД.