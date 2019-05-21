Количество подтопленных дворов из-за непогоды на Кубани превысило 650

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Количество придомовых территорий, подтопленных из-за сильных дождей, прошедших накануне в Мостовском районе на Кубани увеличилось до более чем 650, написал у себя на странице в Instagram глава района Сергей Ласунов.

Ранее сообщалось, что из-за начавшихся накануне дождей в Краснодарском крае подтоплены более 250 придомовых территорий в Мостовском районе и еще пять в Отрадненском районе на Кубани, также в два дома в Мостовском районе вошла вода. Еще в муниципалитете были разрушены два моста, движение по ним восстановили.