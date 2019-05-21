Количество подтопленных дворов из-за непогоды на Кубани превысило 650

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Количество придомовых территорий, подтопленных из-за сильных дождей, прошедших накануне в Мостовском районе на Кубани увеличилось до более чем 650, написал у себя на странице в Instagram глава района Сергей Ласунов.
Ранее сообщалось, что из-за начавшихся накануне дождей в Краснодарском крае подтоплены более 250 придомовых территорий в Мостовском районе и еще пять в Отрадненском районе на Кубани, также в два дома в Мостовском районе вошла вода. Еще в муниципалитете были разрушены два моста, движение по ним восстановили.
"Установлено, что подтопленными оказались 329 придомовых территории в станице Баговской и поселке Узловой (192), станице Переправная (49) и поселке Псебай (88), в два домовладения (по одному в станице Баговской и в станице Переправной)", - говорится в сообщении Ласунова.
Уточняется, что помощь местным жителям оказывают 50 казаков Мостовского районного казачьего общества, они ведут расчистку дворов, в зоне подтопления во вторник работают 15 медиков, они проводят подворовый обход, вакцинируют, в случае необходимости, население.
В пресс-службе администрации района ТАСС отметили, что оценка ущерба, причиненного местным жителям продолжается.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам сообщили во вторник, что на реке Лаба и реках юго-восточной территории Краснодарского края, расположенных в Апшеронском, Лабинском и Мостовском районах сохраняется опасность повышения уровня воды, он может достигать опасных отметок. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в связи с погодными условиями власти региона усилили режим работы экстренных служб, выставили посты, которые будут контролировать возможный подъем уровня воды в реках, и оповестили население об угрозе подтопления.