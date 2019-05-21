СМИ: сотни человек могли пострадать от выброса химикатов на заводе в Южной Корее

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Около 650 человек могли пострадать от ядовитых паров, утечка которых произошла на химическом заводе в южнокорейском городе Сосан провинции Южная Чхунчхон. Как сообщает газета The Korea Herald, выбросы химикатов происходили дважды - 17 и 18 мая - на совместном предприятии южнокорейской корпорации Hanwha и французской Total.

"Руководство завода оповестило горожан о произошедшем лишь тогда, когда городские власти обратились напрямую к предприятию за подтверждением факта утечки паров", - заявил мэр города. Стало известно, что местная пожарная служба получила сигнал с завода спустя почти час после того, как ядовитые пары уже клубились над производственным комплексом.

"Мы намерены призвать компанию к ответственности в случае нарушения ей мер безопасности. Совместно с Министерством окружающей среды мы проведем инспекцию на заводе с целью установить масштаб ущерба, нанесенного жителям и окружающей среде", - прокомментировал ситуацию представитель региональных властей.

Между тем негативные последствия утечки ядовитых паров видны уже невооруженным глазом. По меньшей мере 110 куб. т паров, оказавшихся в воздухе над городом, стали причиной многочисленных случаев головокружения, раздражения дыхательных путей и мигрени у жителей Сосана. Среди веществ, отравляющих воздух над городом - легковоспламеняющийся токсичный стироловый мономер, который используется для изготовления пенопласта.

По мнению лидера одной из оппозиционных партий Южной Кореи Ли Чон Ми, причиной инцидента могло стать недальновидное решение руководства предприятия о назначении неквалифицированных рабочих на объект повышенной опасности. Данное решение было продиктовано нехваткой кадров, так как ранее большинство сотрудников завода вышли на многодневную забастовку, требуя повышения оплаты труда.

Гендиректор завода уже принес публичные извинения жителям города и партнерам компании за произошедшее, пообещав как можно скорее остановить утечку и провести независимую экспертизу.