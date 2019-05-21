В Минэкологии Нижегородской области проходят обыски

ТАСС, 21 мая. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"В министерстве экологии проводятся обыски в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства, не уточнив статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело.

В пресс-службе правительства Нижегородской области ТАСС сообщили, что в министерстве проводятся оперативные мероприятия. "Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области подтверждает проведение оперативных мероприятий, связанных с деятельностью ЗАО "Управление отходами-НН" на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014-2016 годах", - отметили в пресс-службе.