Полиция в Кирове проводит проверку по факту ложных сообщений о минировании нескольких ТЦ

КИРОВ, 21 мая. /ТАСС/. Информация о минировании нескольких торговых центров и учреждений в Кирове, поступившая во вторник, оказалась ложной, полиция проводит проверку. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Кировской области.

"Сегодня в ряд учреждений и торговых центров города Кирова поступили анонимные сообщения о минировании зданий. Правоохранительными органами объекты были проверены. Предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, не обнаружено", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Очевидцы сообщали в соцсетях об эвакуации из ТЦ "Тайм", "Европейский", "Крым" и других торговых центров.