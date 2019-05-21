Сообщения о минировании торговых центров в Волжском оказались ложными

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Сообщения о минировании пяти торговых центров в городе Волжском под Волгоградом не подтвердились, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Ни одно из сообщений о минировании в городе Волжском не подтвердилось. Их было пять, все - в торговых центрах", - сказала она.

По ее словам, туда поступили звонки с сообщениями о наличии опасных предметов в зданиях. "По каждому объекту во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками, опасных предметов не обнаружено", - уточнила Смольянинова.

Ранее во вторник источник в администрации Волжского сообщил ТАСС, что посетителей и персонал нескольких торговых центров города эвакуировали из-за проверок после получения сообщений о минировании этих зданий.