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Сообщение о минировании аэропорта Бегишево в Татарстане оказалось ложным

Посетители и персонал вернулись в аэропорт

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Звонок о минировании аэропорта Бегишево (дочернее предприятие ПАО "Камаз") в Татарстане оказался ложным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Проверка прошла быстро и люди вернулись на место", - отметила собеседник агентства.

Она уточнила, что днем посетителей и персонал эвакуировали из воздушной гавани.

"Да, [эвакуировали], где-то в районе 15:00 мск. [Звонок о минировании поступил] в справочную аэропорта. Эвакуировали тех, кто был в аэропорту, включая сотрудников, провели проверку всего терминала с кинологами и полицией, службой авиационной безопасности аэропорта. Ничего не было обнаружено, в штатном режиме работаем, ни одного рейса не пропустили", - сказала собеседник агентства.

Аэропорт Бегишево расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 км от Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов.

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