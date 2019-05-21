Летевший в Москву самолет по техническим причинам вернулся в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 21 мая. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Нур-Султан - Москва, во вторник по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня самолет авиакомпании Air Astana, рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан - Москва (Шереметьево), по теxническим причинам вернулся в аэропорт вылета. В 21:57 (18:57 мск) воздушное судно А321 благополучно совершило посадку", - говорится в официальном Telegram-канале комитета.

На борту самолета наxодились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.