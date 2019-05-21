Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции метро "Киевская" и в ТЦ "Глобус" в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Неизвестный во вторник сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Глобус" на северо-западе Москвы и станции метро "Киевская". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"От неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Глобус" на 22-м км Новорижского шоссе, а также станции московского метро "Киевская", - сказал собеседник агентства.

На место следуют сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие кинологов.

Источник уточнил, что проводится эвакуация торгового центра.