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В Новой Москве потушили пожар в автосервисе

Его площадь составила 200 кв. м

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Адмирала Корнилова, п. Мосрентген, 10, стр. 1, где происходило возгорание в административном двухэтажном здании. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. В настоящее время огонь ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

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Россия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Его площадь составила 200 кв. м
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