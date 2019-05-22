Полицейские задержали пенсионера в Москве за ложное сообщение об угрозе терракта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пенсионера, который сообщил о готовящимся акте терроризма в Москве, и эта информация не соответствовала действительности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне в столичном районе Строгино был задержан мужчина 1950 года рождения, пенсионер. Двумя днями ранее, поздно вечером, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу "01" и сообщил об угрозе совершения терактов", - сказали в пресс-службе.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), он отпущен под подписку о невыезде.