СК добивается заочного ареста соучастника хищения 850 млн рублей у московского метро

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следственный комитет ходатайствует о заочном аресте соучастника хищения 850 млн рублей у Московского метрополитена. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Александра Геллера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она. Иванова напомнила, что Геллер является фигурантом дела о хищении 850 млн рублей у ГУП "Московский метрополитен". Он скрылся за пределами РФ и был объявлен в международный розыск.

Как сообщал ранее ТАСС источник, Геллер является собственником компаний "Авто селл" и "Трейд компани", размещавших рекламу в Московском метрополитене и не заплативших за это.

По данным следствия, в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО "Авто селл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими подельниками похитила у ГУП "Московский метрополитен" свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро.

"Следственные действия по уголовному делу завершены. Гюля Коган и ее защитник завершают ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сообщила Иванова.

Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей.