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В Москве экс-глава фирмы осужден к пяти годам за хищение 131 млн рублей у Минобороны

По иску ведомства с осужденного будет взыскана сумма причиненного им и его сообщником ущерба

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы приговорил бывшего исполнительного директора ЗАО "Ниеншанц" к пяти годам колонии за хищение 131 млн рублей, выделенных Минобороны на поставку комплектующих для средств связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Суд признал предпринимателя виновным в хищении свыше 131 млн рублей, выделенных Минобороны России на поставку комплектующих к средствам связи. В соответствии с позицией государственного обвинителя, представителя Главной военной прокуратуры, подсудимый приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказали в ГВП.

Как отметили в ведомстве, по иску Минобороны России с осужденного будет взыскана сумма причиненного им и его сообщником ущерба. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки соблюдения законодательства о сохранности федеральной собственности.

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