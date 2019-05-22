Житель КБР осужден на два года восемь месяцев за участие в НВФ на территории Сирии

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приговорил жителя Нальчика к двум годам восьми месяцам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Нальчика Мурата Калмыкова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, непредусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ"). Приговором Нальчикского городского суда КБР Калмыкову назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что гражданин России Мурат Калмыков в период с середины февраля до начала марта 2014 года находился на территории Сирийской Арабской Республики и участвовал в вооруженном формировании, непредусмотренном законодательством данного государства, и в целях, противоречащих интересам РФ.

Как отмечается, после совершенного преступления под видом беженца из Туркменистана Калмыков скрывался от российского правосудия на территории Германии. "Во взаимодействии с органами ФСБ России и Интерпола, по запросу Генеральной прокуратуры РФ Калмыков был выдан Германией российской стороне для привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление", - говорится в сообщении.