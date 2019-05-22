В Италии предоставляют дополнительную кровь для переливания после ДТП туравтобуса

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Тосканы объявили об увеличении численности персонала и высвобождении дополнительных мест в больницах после ДТП с участием туристического автобуса под городом Сиена. Как в среду сообщило агентство ANSA, региональный центр крови готов предоставить большие объемы крови для переливания.

Всего в ДТП, согласно последним данным, пострадал 31 человек. Четверо доставлены в больницу Сиены в тяжелом состоянии. Одна женщина, сопровождавшая группу 40-летний гид, погибла.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что туристы - граждане России. Эту информацию уточняют в посольстве РФ в Италии. Дипломаты уже направились на место происшествия. Есть также информация, что в группе могли находиться туристы из разных стран Восточной Европы. Всего в автобусе находились 60 человек.

ДТП произошло в 9:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, которым управлял итальянец, вылетел с дороги, упал в овраг и перевернулся.