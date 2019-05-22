В РСТ сообщили, что в ДТП в Италии могли пострадать русскоязычные, а не российские туристы

МОСКВА, 22 мая./ТАСС/. Автобус, который попал в аварию на трассе Сиена - Флоренция, предположительно, перевозил русскоязычных, а не российских туристов. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Автобус принадлежит итальянской компании Europe Voyage, она работает со многими операторами в РФ и, судя по всему, в странах СНГ тоже", - сказала она.

Также Тюрина подчеркнула, что есть вероятность того, что в транспортном средстве находились не российские, а русскоязычные туристы. "Ждем официальной информации от полиции и консульства, потому что если [есть] погибший, то нужно идентифицировать тело. Если пострадавшие, то нужно устанавливать гражданство по паспорту", - заключила спикер.

По данным посольства РФ в Италии, около 60 туристов, предположительно, россиян, находились в автобусе, попавшем в ДТП в районе итальянского города Сиена. По данным диппредставительства, один человек погиб, 10 пострадали. В данный момент сотрудники посольства проверяют полученную от итальянской стороны информацию.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 09:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшимся автобусе.