Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ЧП произошло около 14:50 мск в колхозе им. 1 Мая в селе Журавское. Как сообщили ТАСС в колхозе, самолет был задействован в сельскохозяйственных работах. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.