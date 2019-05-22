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Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье

В результате инцидента никто не пострадал
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© Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ЧП произошло около 14:50 мск в колхозе им. 1 Мая в селе Журавское. Как сообщили ТАСС в колхозе, самолет был задействован в сельскохозяйственных работах. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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