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Информация о минировании аэропорта в Саратове не подтвердилась

Аэропорт приступает к работе в штатом режиме

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Информация о минировании саратовского аэровокзала не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта "Саратовских авиалиниях".

"После проведенного комплекса мероприятий информация о минировании не подтвердилась, аэропорт возвращается к работе в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Ранее компания-оператор сообщала о поступившем анонимном звонке с информацией об угрозе взрыва. Сотрудников аэропорта и пассажиров эвакуироваьли, также задержали рейс в Москву компании "S7".

Как сообщают местные СМИ, в среду в Саратове также эвакуировали посетителей и персонал нескольких крупных торговых центров во всех районах города.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

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